Kate Middleton aparece pela primeira vez em público desde que foi diagnosticada com cancro

A princesa de Gales, Kate Middleton, apareceu este sábado pela primeira vez em público desde que foi diagnosticada com cancro, num carro alegórico, com os seus três filhos, no desfile de comemoração do aniversário oficial do rei Carlos III.

Esta é a primeira vez que a princesa é vista em público depois de ter anunciado, no dia 22 de março, que está a ser tratada com quimioterapia.