Diplomata sueco da UE libertado pelo Irão após mais de dois anos de detenção

O diplomata sueco da União Europeia Johan Floderus regressou à Suécia este sábado, após ser libertado num acordo de troca de prisioneiros com o Irão. Floderus estava detido no Irão desde abril de 2022, mas a situação apenas foi confirmada em setembro de 2023, após uma notícia do "The New York Times".

A libertação de Johan Floderus foi anunciada pelo primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, que recebeu o diplomata no aeroporto. Em troca, a Suécia libertou Hamid Nouri, que foi condenado a prisão perpétua por crimes contra a humanidade após ser detido em Estocolmo, em 2019. Nouri esteve envolvido nos massacres de 1988 nas prisões iranianas, em que cerca de 5 mil prisioneiros foram executados.

O cidadão iraniano-sueco Saeed Azizi também regressou este sábado à Suécia. Azizi tinha sido condenado a cinco anos de prisão por acusações de segurança nacional.

Johan Floderus, funcionário do Serviço Europeu de Ação Externa (EEAS), foi detido em abril de 2022 durante uma viagem de férias com amigos suecos. A detenção foi mantida em segredo pela União Europeia e pela Suécia durante mais de um ano, até o "The New York Times" revelar o caso no início de setembro de 2023.

Nesse mês, pouco depois da UE reconhecer o caso, a comissária para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirmou que todos os esforços para a libertação estavam a ser realizados, e declarou-se "muito preocupada". Floderus foi assessor de Ylva Johansson entre 2019 e 2021, antes de se juntar ao EEAS - que é, efetivamente, o corpo diplomático da União Europeia.

Agora, a comissária sueca declarou estar "muito, muito feliz". "O Johan está finalmente livre, depois de mais de dois anos erradamente detido numa prisão iraniana. Estou feliz pelo Johan, pela família e pelos amigos dele", afirmou, num comunicado.

"Todos os dias, nestes últimos dois anos, o Johan tem estado nas nossas mentes e nos nossos corações. Falamos sobre ele todos os dias e agora estamos todos aliviados e felizes por finalmente poder dizer «Johan, bem-vindo a casa»", acrescentou Ylva Johansson.

Ursula von der Leyen afirmou, na rede social X (antigo Twitter) estar "encantada" com a libertação de Johan Floderus, e congratulou a Suécia pelo "trabalho persistente".