Chanceler alemão critica exigências russas que querem "paz ditada"

O Chanceler alemão, Olaf Scholz, criticou este sábado as exigências feitas pelo Presidente russo, Vladimir Putin, para negociar com a paz, que considerou que pretendem criar "uma paz ditada".

O objetivo da conferência, organizada pela Suíça na sequência de um pedido nesse sentido do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é "inspirar um futuro processo de paz", tendo por base "os debates que tiveram lugar nos últimos meses, nomeadamente o plano de paz ucraniano e outras propostas de paz baseadas na Carta das Nações Unidas e nos princípios fundamentais do direito internacional".

Citado pela Efe, Scholz defendeu que a conferência deverá servir para discutir vários assuntos na ordem do dia, como a questão de paz, e que "faz sentido para a Ucrânia, que respeita a sua integridade e soberania".

O líder alemão considerou ainda que a conferência deve ser a base para um outro encontro onde sejam dados "mais passos" em direção à paz.

Scholz insistiu que a proposta de Moscovo para o fim da guerra é "o oposto de um plano de paz".

Na sexta-feira, ao chegar à Suíça, Zelensky afirmou: "Serão dois dias de trabalho ativo com países de todas as partes do mundo, com nações diferentes que, no entanto, estão unidas por um objetivo comum de trazer uma paz justa e duradoura na Ucrânia".