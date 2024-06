Rússia abate quatro drones ucranianos sobre regiões a norte e leste de Moscovo

Os sistemas de defesa antiaérea russos abateram quatro drones de asa fixa ucranianos sobre duas regiões, a norte e leste de Moscovo, informou o Ministério da Defesa da Rússia através do canal Telegram esta quinta-feira.

De acordo com a informação adiantada no comunicado militar, três dos dispositivos não tripulados foram abatidos sobre a região de Yaroslav, a cerca de 600 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.