Israel ataca posições do Hezbolah no sul do Líbano

O Exército de Israel levou hoje a cabo novos bombardeamentos contra "edifícios militares" e "infraestrutura terrorista" do partido Hezbolah, no sul do Líbano, no meio do aumento de confrontos nos últimos dias.

"Durante a noite, aviões de combate atacaram edifícios militares em Aita al Chaab e infraestrutura terrorista em Einta, no sul do Líbano”, anunciou o Exército israelita, através de um breve comunicado publicado na página de internet.

Sublinhou que os sistemas de defesa aérea lançaram um intercetador contra um “objetivo suspeito”, apesar de ter dito que foi “uma identificação errónea”.

“Foi ativado o alerta por foguetes e mísseis pelo receio da queda de fragmentos do intercetador”, acrescentou.

Os ataques aconteceram um dia depois de o Hezbolah lançar mais de 160 projéteis contra território israelita, num dos maiores ataques desde o início dos confrontos, há mais de oito meses, no que foi a resposta inicial à morte de um comandante do grupo, num bombardeamento executado na terça-feira por Israel contra o sul do Líbano.