Grécia encerra Acrópole e escolas devido à primeira onda de calor do ano

A Grécia encerrou a Acrópole, o local turístico mais visitado do país, durante as horas mais quentes de quarta-feira, e vai fazer o mesmo na quinta-feira, devido à primeira onda de calor do ano, que também está obrigou a encerrar escolas e lançar avisos à população. O país nunca registou uma onda de calor tão cedo durante um ano.

A colina da Acrópole, onde está um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, que inclui o templo do Pártenon, encerrou entre as 12h e as 17h locais, e funcionários da Cruz Vermelha distribuíram garrafas de água pelos turistas.



As previsões apontavam temperaturas de 43 graus Celsius na quarta e quinta-feira em partes do país mediterrâneo. Uma das razões para a subida da temperatura são ventos do sul, que trazem ar quente e poeira do Norte da África.



Na Grécia, uma onda de calor é definida como uma série de três dias em que as temperaturas ultrapassam os 38 graus Celsius. Os meteorologistas apontaram que a Grécia nunca registou uma onda de calor tão cedo durante um ano.

"No século XX nunca tivemos uma onda de calor antes de 19 de junho. Tivemos várias no século XXI, mas nunca antes de 15 de junho", disse o meteorologista Panos Giannopoulos.

A Grécia é um dos países mais afetados pelo clima na Europa. No ano passado, o aumento das temperaturas alimentou incêndios florestais mortais e as chuvas irregulares causaram algumas das piores inundações de que há registo, ambas prejudicando colheitas e meios de subsistência.