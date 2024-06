G7 com acordo provisório para empréstimo de 46 mil milhões de euros a Kiev

O G7 terá chegado a um acordo provisório para conceder à Ucrânia um empréstimo de cerca de 46 mil milhões de euros. O montante será financiado com juros gerados pelos ativos do banco central russo congelados na União Europeia (UE). A notícia é avançada pela agência EFE, que cita fonte do G7.

O acordo provisório terá sido alcançado pelos negociadores dos países do bloco — conhecidos como 'sherpas' —, tendo agora de ser aprovado formalmente por cada um dos líderes.

Segundo a mesma fonte, que não foi identificada, não é esperado que o acordo seja bloqueado por qualquer um dos membros.

O acordo final deverá ser anunciado esta quinta-feira, quando o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se juntar aos líderes do grupo numa sessão específica sobre a Ucrânia.

O G7, composto por Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Canadá, Reino Unido e Itália — esta última com a presidência rotativa —, está reunido numa cimeira em Puglia, no sul de Itália.

A cimeira contará ainda com a presença do Papa Francisco e de chefes de Estado ou de Governo de Brasil, Argélia, Índia, Quénia, Tunísia e Turquia.