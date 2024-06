A Casa Real espanhola esclareceu esta quinta-feira que "não é certo" se a Rainha Letizia terá de ser operada a uma fratura que sofreu num pé.

A monarca está a recuperar da lesão que sofreu já há cerca de um mês.

A mulher do Rei Felipe V lesionou-se depois de ter batido com um pé numa mesa no Palácio de Zarzuela.

A Rainha terá ficado com uma fratura da falange de um pé.