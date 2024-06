Putin reconhece que Rússia vive "tempos difíceis"

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu esta quarta-feira que o país atravessa "momentos difíceis", ressalvando que o povo russo "sempre conseguiu ultrapassar todos os obstáculos e dificuldades".

Num discurso por ocasião do Dia da Rússia, feriado nacional, Putin disse que o seu país “passou por inúmeros momentos difíceis e trágicos”, o que “aumenta a grandeza da pátria”.

“Hoje é um dia difícil para o nosso país. Estamos novamente unidos pelo patriotismo e pela responsabilidade perante o destino da nossa nação”, acrescentou o líder russo.

“Estes sentimentos servem de apoio a todos aqueles que lutam no âmbito da operação militar especial. Todo o país apoia os nossos heróis”, assegurou Putin, referindo-se aos combatentes destacados para a invasão da Ucrânia.

“É correto celebrar o Dia da Rússia como símbolo da continuidade do caminho milenar da nossa pátria”, disse o presidente russo durante a cerimónia de entrega das medalhas de ouro aos heróis do trabalho – uma importante condecoração.

Putin sublinhou que são precisamente estes cidadãos agraciados que “representam a crença e a adesão à tradição de trabalhar pelo bem comum”.

Hoje, as autoridades russas que o presidente manteve recentemente uma conversa telefónica com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, com quem trocou opiniões sobre a situação atual na região.

Os dois líderes abordaram ainda questões económicas, tais como a implementação de políticas comuns para resolver problemas de segurança.

Uma outra questão na mente de Putin e Lukashenko tem sido a cooperação entre os dois países, com ambos os presidentes a concordarem em manter novos contactos num futuro próximo.