Israel diz que Hamas rejeita elementos-chave de proposta de cessar-fogo para Gaza

O Hamas respondeu formalmente nesta terça-feira à proposta de cessar-fogo dos EUA para terminar a guerra de oito meses na Faixa de Gaza, e Israel declarou que a resposta equivalia a uma rejeição, enquanto o Hamas disse que o grupo palestino apenas reiterou exigências de longa data não atendidas pelo plano atual.

O Egito e o Qatar afirmaram ter recebido a resposta do Hamas à proposta apresentada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em 31 de maio, mas não divulgaram o conteúdo.

O responsável do Hamas, que não quis ser identificado, disse à Reuters que a resposta reafirmou a posição de que um cessar-fogo deve levar ao fim permanente das hostilidades em Gaza, à retirada das forças israelitas, à reconstrução do enclave palestiniano e à libertação dos prisioneiros palestinianos em Israel.

"Reiteramos a nossa posição anterior. Acredito que não há grandes lacunas. A bola está agora no pátio israelita."

Os Estados Unidos disseram que Israel aceitou a proposta, mas Israel não o anunciou publicamente. Israel, que tem continuado os ataques no centro e no sul de Gaza, entre os mais sangrentos da guerra, disse repetidamente que não se comprometeria a pôr fim à sua campanha em Gaza antes de o Hamas ser eliminado.

Fontes israelitas afirmaram que o país recebeu a resposta do Hamas através dos mediadores e que o Hamas “mudou todos os parâmetros principais e mais significativos”. A fonte alegou ainda que o Hamas “rejeitou a proposta de libertação de reféns apresentada pelo presidente Biden”.

Antes, uma fonte não-israelita disse que o Hamas propôs um novo cronograma para um cessar-fogo permanente com Israel e a retirada das tropas israelenses de Gaza, incluindo Rafah.

O Conselho de Segurança da ONU apoiou na segunda-feira uma resolução dos EUA apoiando a proposta delineada por Biden. O representante do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse à Reuters na terça-feira, antes de os mediadores receberem a resposta do grupo, que o Hamas aceitava a resolução do Conselho de Segurança e estava pronto para negociar os detalhes de um cessar-fogo.

O Hamas e a aliada Jihad Islâmica da Palestina expressaram “prontidão para positivamente” chegar a um acordo para acabar com a guerra em Gaza numa declaração conjunta, que alguns interpretaram como aceitação da proposta de Biden.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que esteve em Tel Aviv para se reunir com autoridades israelitas, interpretou as palavras como um “sinal de esperança”, mas disse que não era conclusivo.

Mais importante "é a palavra que vem de Gaza e da liderança do Hamas em Gaza. É isso que conta, e é isso que ainda não temos", disse Blinken aos repórteres em Tel Aviv.

A proposta de Biden prevê um cessar-fogo e a libertação faseada dos reféns israelitas em Gaza em troca dos palestinianos presos em Israel, conduzindo ao fim permanente da guerra.



Este seria um plano de três fases, começando com um cessar-fogo inicial de seis semanas, com uma retirada militar israelita das áreas povoadas de Gaza e a libertação de alguns reféns, enquanto "um fim permanente das hostilidades" é negociado através de mediadores.