Cerca de 43% inquiridos em 34 países confia mais em Biden que em Trump

Cerca de 43% dos inquiridos em 34 países afirmam confiar mais no presidente norte-americano, Joe Biden, do que no seu adversário às eleições presidenciais de novembro Donald Trump, revela uma sondagem divulgada na terça-feira.

De acordo a sondagem do Pew Research Center, cerca de 43% dos inquiridos diz confiar mais em Biden para fazer "coisas certas" em matéria de assuntos internacionais, contra 28% dos que confiam mais no antigo presidente norte-americano Donald Trump.