Ataque russo com mísseis mata 8 pessoas na terra natal de Zelensky

Um ataque russo com mísseis balísticos contra a cidade de Kryvyi Rih, no sul da Ucrânia, matou nesta quarta-feira pelo menos oito pessoas e feriu outras 21, incluindo duas crianças, disseram autoridades. Quatro pessoas foram dadas como desaparecidas. Kryvyi Rih é a cidade natal do Presidente ucraniano.



Este foi o ataque mais mortal em semanas e danificou um prédio administrativo e um bloco de apartamentos, disse o comando militar da Ucrânia na rede social Telegram.

"Todos os dias e todas as horas, o terror da Rússia prova que a Ucrânia, juntamente com os seus parceiros, deve reforçar as suas defesas aéreas", escreveu o presidente Volodymyr Zelensky, no Twitter, comentando o ataque à sua terra natal.