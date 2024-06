Portugal desce uma posição no Índice Global da Paz 2024

A nível global, 97 países deterioraram-se em termos de paz, mais do que em qualquer ano desde a criação do Índice Global de Paz, em 2008. E os conflitos em Gaza e na Ucrânia foram os principais impulsionadores da queda global do índice.

Atualmente, há 56 conflitos a nível global: o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. E tornaram-se mais internacionais, com 92 países envolvidos em conflitos fora das suas fronteiras. Outro dado a reter: o número crescente de conflitos menores aumenta a probabilidade de mais conflitos importantes no futuro. Por exemplo, em 2019, a Etiópia, a Ucrânia e Gaza foram todas identificadas como conflitos menores.

A Islândia continua a ser o país mais pacífico, posição que ocupa desde 2008, seguida pela Irlanda, Áustria, Nova Zelândia e Singapura - um novo participante entre os cinco primeiros. O Iémen substituiu o Afeganistão como o país menos pacífico do mundo. É seguido pelo Sudão, Sudão do Sul, Afeganistão e Ucrânia.

O índice revela ainda que 110 milhões de pessoas são refugiadas ou deslocadas internamente devido a conflitos violentos, sendo que 16 países acolhem atualmente mais de meio milhão de refugiados.

O ano passado houve 162.000 mortes relacionadas com conflitos. O segundo maior número de vítimas nos últimos 30 anos, sendo os conflitos na Ucrânia e em Gaza responsáveis por quase três quartos das mortes.



A Ucrânia representou mais de metade, registando 83 000 mortes, com estimativas de pelo menos 33 000 para a Palestina até abril de 2024. Nos primeiros quatro meses de 2024, as mortes relacionadas com conflitos a nível mundial ascenderam a 47 000. Se a mesma taxa continuar durante o resto deste ano, seria o maior número de mortes em conflitos desde o genocídio no Ruanda em 1994.

A nível global, o impacto económico da violência em 2023 foi de 19,1 biliões de dólares. Qualquer coisa como 2.380 dólares por ser humano. Isto representa um aumento de 158 mil milhões de dólares, face a 2023, impulsionado em grande parte por um aumento de 20% nas perdas do PIB resultantes de conflitos. As despesas com a consolidação e manutenção da paz totalizaram 49,6 mil milhões de dólares, representando menos de 0,6% do total das despesas militares.

Os mais e menos pacíficos



A região do Médio Oriente e Norte de África continua a ser a região menos pacífica. É o lar de quatro dos dez países menos pacíficos do mundo e dos dois menos pacíficos, Sudão e Iémen. Apesar disso, os Emirados Árabes Unidos registaram a maior melhoria na tranquilidade na região - subindo 31 lugares para o 53º lugar em 2024.

Embora a maioria dos indicadores de tranquilidade tenha se deteriorado ao longo dos últimos 18 anos, houve uma melhoria na taxa de homicídios, que caiu em 112 países, enquanto a perceção da criminalidade melhorou em 96 países.

Tensões no Médio Oriente

Devido à guerra em Gaza, a classificação de Israel caiu para o mínimo histórico de 155º, a maior deterioração da paz este ano.

Contudo, ao longo da última década, a Palestina testemunhou a maior deterioração, caindo para a 145ª posição.

O conflito também colocou em crise toda a região do Médio Oriente, envolvendo a Síria, o Irão, o Líbano e o Iémen, com as consequências económicas crescentes e um elevado risco de guerra aberta. Um alargamento adicional do conflito teria um impacto grave na economia global, desencadeando potencialmente uma recessão mundial. Destacando este ponto, a economia da Síria encolheu mais de 85% após o início da guerra civil em 2011, e a economia ucraniana encolheu 29% no ano seguinte ao início do conflito, em 2022.

Capacidade militar global

Desde o início da guerra na Ucrânia, a militarização aumentou em 91 países, invertendo a tendência dos 15 anos anteriores. Dado os compromissos futuros de muitos países em matéria de despesas militares, é pouco provável que melhore nos próximos anos. As mudanças na dinâmica da guerra fizeram com que o número de tropas diminuísse enquanto a sofisticação tecnológica aumentava. Durante a última década, uma centena de países reduziu o seu pessoal das forças armadas, enquanto a capacidade militar global aumentou mais de 10%.

Em matéria de sofisticação militar, tecnologia e prontidão para o combate, os Estados Unidos têm uma capacidade militar substancialmente superior à da China, que é seguida de perto pela Rússia. As abordagens tradicionais para medir a capacidade militar geralmente contam apenas o número de meios militares.

Destaques regionais

A Europa continua a ser a região mais pacífica, mas registou o maior aumento anual nas despesas militares desde o início do GPI. A América do Norte registou a maior deterioração regional da paz, com uma queda de pouco menos de 5%. Tanto os EUA como o Canadá registaram quedas significativas, impulsionadas principalmente pelo aumento da criminalidade violenta e pelo medo da violência.

A África Subsariana é agora a segunda menos pacífica atrás do MENA, uma vez que enfrenta várias crises de segurança - principalmente o aumento da agitação política e do terrorismo no Sahel Central.



A região Ásia-Pacífico continua a ser a segunda região mais pacífica, com um ligeiro declínio na tranquilidade. A Papua Nova Guiné registou a pior deterioração na região, causada pela intensificação da violência tribal resultante de disputas por território e propriedade de terras.



A América Central e as Caraíbas registaram um pequeno declínio na paz, à medida que países como o Haiti lutavam contra níveis elevados de crime organizado e agitação civil. Apesar disso, El Salvador registou a melhoria da paz mais significativa do mundo.



A América do Sul registou a segunda maior queda na tranquilidade, com uma deterioração de 3,6%. As maiores mudanças ocorreram nos indicadores Taxa de Homicídios, Escala de Terror Político e Intensidade de Conflitos Internos.