Palácio de Versalhes evacuado após um incêndio no telhado

Não passou de um susto, mas um incêndio que deflagrou esta terça-feira no telhado do Palácio de Versalhes obrigou a retirar os visitantes do local. Segundo a imprensa francesa, os bombeiros conseguiram controlar o fogo rapidamente, que não causou nem feridos nem danos no património do palácio situado nos subúrbios de Paris.



O Palácio de Versalhes, em França, recebe cerca de 8 milhões de visitantes por ano.