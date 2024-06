"Nunca é tarde para aprender." Mulher acaba o ensino secundário aos 97 anos

A morte de um familiar levou-a a abandonar a escola, mas várias décadas depois, uma nonagenária mostrou que nunca é tarde para regressar à escola. Nos Estados Unidos, uma mulher completou o ensino secundário aos 97 anos, depois de ter desistido dos estudos para ajudar a família , após a morte do seu avô .

Kathryn Cole, natural de Utah, quis provar ao mundo que "nunca é tarde para continuar a aprender". Segundo contou a própria à imprensa norte-americana, Kathryn viu-se obrigada a abandonar os estudos nos anos 1940, depois de o avô morrer. "As nossas provas finais foram realizadas no dia do seu funeral", recordou a idosa em entrevista à KUTV.

Katheryn retomou os estudos há alguns anos e trabalhou com alunos de uma escola pública com o objetivo de melhorar a sua leitura. "Isto é aquilo que eu quis toda a minha vida e não consegui", afirmou.

Passadas cerca de oito décadas, a idosa conseguiu concluir o ensino secundário. Agora, diz Kathryn Cole, ambiciona continuar a trabalhar com estudantes, enquanto a idade lhe permitir.