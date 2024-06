Filho de Biden declarado culpado de três crimes

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA Joe Biden, foi declarado culpado, esta terça-feira, de três crimes, avançam vários órgãos de comunicação internacional.

O caso remonta a 2018, quando Hunter Biden alegadamente mentiu – garantiu não consumir drogas - para comprar uma arma.

Em causa pode estar uma pena de até 25 anos de prisão.

De acordo com a defesa do filho de Biden, Hunter tinha saído semanas de um programa de desintoxicação, já não se considerava "viciado". E só teria tido a arma na sua posse durante 11 dias – até a esposa do irmão Beau, recentemente falecido, a ter encontrado e deitado no lixo.

Hunter Biden tem um histórico de consumo de drogas conhecido nos EUA. E é arguido ainda noutro julgamento a decorrer, cujo foco está numa alegada fuga aos impostos (de 1,4 milhões de dólares) no Estado da Califórnia.