Um avião que contava com o vice-presidente do Malawi a bordo e mais nove pessoas desapareceu, segundo o governo oficial do país.

A viatura descolou da capital esta segunda-feira e desapareceu dos radares, pouco depois.

A aeronave devia ter aterrado a norte do Malawi, mas tal nunca veio a acontecer.

As autoridades procuram eventuais destroços do avião e o Presidente do Malawi garante que não vão parar até que se descubra o que aconteceu.