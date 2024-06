Rússia abate sete drones em regiões de fronteira com território ucraniano

O sistema de defesa aérea russo abateu sete drones ucranianos na noite de domingo sobre as regiões de Bryansk e Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informou esta segunda-feira o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Segundo o Ministério da Defesa russo, quatro drones foram abatidos sobre a região de Briansk e outros três sobre Belgorod, locais onde foram acionados pelas autoridades alarmes contra ameaça de foguetes.

Briansk faz fronteira com as regiões ucranianas de Chernihiv e Sumi, e Belgorod com Kharkiv, cidade ucraniana que durante várias semanas foi palco de uma ofensiva das tropas russas.

A agência federal para a aviação civil russa (Rosaviatsia) ordenou hoje a suspensão das operações no aeroporto de Kazan, capital da República do Tartaristão, sem explicar as razões da medida.

Embora o Tartaristão esteja localizado a pouco mais de 800 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia, o seu território foi atingido em diversas ocasiões por 'drones' das forças armadas ucranianas.