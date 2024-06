Índia enfrenta a onda de calor mais longa no país

A vaga de calor que afeta atualmente a Índia é a mais longa registada no país, declarou esta segunda-feira o diretor do serviço meteorológico indiano, alertando para as temperaturas cada vez mais implacáveis.

Algumas regiões do norte da Índia enfrentam uma vaga de calor excecional desde meados de maio, com temperaturas superiores a 45 graus Celsius.

"Trata-se do período [de calor] mais longo, dado que dura há 24 dias em diferentes regiões do país", declarou Mrutyunjay Mohapatra, principal perito em meteorologia do país, numa entrevista ao jornal Indian Express.

As temperaturas devem começar a baixar à medida que as chuvas da monção se desloquem para o norte do país em finais de junho, mas Mohapatra alertou que as condições difíceis podem repetir-se no futuro.

"As vagas de calor serão mais frequentes, mais duradouras e mais intensas se não forem adotadas medidas de prevenção", declarou.

A Índia é o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo. O país comprometeu-se a chegar ao nível zero de emissões até 2070, ou seja, duas décadas depois da maioria dos países ocidentais industrializados.

Por enquanto, a Índia depende fortemente do carvão para a produção de eletricidade.

A última vaga de calor na Índia fez com que as temperaturas em Nova Deli igualassem o recorde anterior na capital de 49,2°C, registado em 2022.

Em 29 de maio, uma estação meteorológica automática situada em Mungeshpur, nos arredores de Nova Deli, registou uma temperatura recorde para a Índia de 52,9°C, mas isso foi devido a um sensor com defeito, indicaram as autoridades.

Dezassete outras estações na região atingiram no mesmo dia uma temperatura máxima de 49°C.