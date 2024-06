Destruição de Gaza é indescritível, diz agência da ONU

Agência da ONU para os refugiados da Palestina diz que destruição de Gaza é indescritível

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) afirmou hoje que o nível de destruição na Faixa de Gaza provocado pela ofensiva militar de Israel é "indescritível" e que "a remoção dos escombros levará anos".

"A destruição na Faixa de Gaza é indescritível", referiu a agência, citando um estudo recente do Centro de Satélites das Nações Unidas (UNOSAT) que indica que 55% dos edifícios do enclave foram danificados pela ofensiva, lançada na sequência de ataques do movimento islamita Hamas a 7 de outubro.