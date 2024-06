​Choque entre autocarro e camião provoca 23 mortos em Moçambique

Um violento choque frontal entre um autocarro e um camião, ocorrido no domingo à noite na província da Sofala, provocou a morte de 23 pessoas, além de 49 feridos, de acordo com informação divulgada pelas autoridades locais.

O acidente deu-se em Mafambisse, distrito do Dondo, no centro de Moçambique, quando um camião procedia a uma ultrapassagem, acabando os dois pesados por embater.

As 23 vítimas mortais seguiam a bordo do autocarro dos Transportes Públicos do Dondo (TPD), tendo o choque provocado ainda 49 feridos, todos transportados para o Hospital Central da Beira, sete dos quais em estado considerado grave.