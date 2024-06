Cai avião que transportava vice-presidente do Malawi

O avião que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, desapareceu esta segunda-feira, depois de ter desaparecido dos radares. A notícia está a ser avançada pela BBC que cita um comunicado do gabinete da presidência.

O avião da frota das Forças da Defesa do Malawi "saiu do radar" a cerca de 10 minutos do seu destino. O vice-presidente do Malawi estava a caminho de Mzuzu, no norte do país, para marcar presença nas cerimónias fúnebres do antigo ministro da Justiça Ralph Kasambala.

“Todos os esforços das autoridades da aviação para contactar com a aeronave desde que ela saiu do radar falharam até agora”, pode ler-se na nota, que refere ainda que a bordo seguiam mais nove pessoas.

Segundo o jornal "Malawi Voice", o presidente do país, Lazarus Chakwera, já cancelou a viagem que tinha programada às Bahamas e ordenou uma operação de busca e salvamento para localizar a aeronave desaparecida.