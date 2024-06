Bardella é o candidato da extrema-direita a primeiro-ministro de França

Jordan Bardella será o candidato da extrema direita ao cargo de primeiro-ministro de França, anunciou fonte da União Nacional esta segunda-feira, no âmbito da convocação de eleições legislativas antecipadas face aos resultados registados domingo no sufrágio para as europeias.

"Jordan Bardella foi eleito deputado europeu, por isso já tem a unção popular" e "é o nosso candidato para ir a Matignon [residência oficial do Chefe do Governo em França]", anunciou o vice-presidente do partido, Sébastien Chenu à rádio RTL.