Ataques israelitas em Gaza matam cinco civis e vários membros do Hamas

Um ataque israelita durante a madrugada desta segunda-feira na Faixa de Gaza matou pelo menos sete civis e vários membros do grupo islamita Hamas, incluindo elementos do seu corpo de elite, indicaram fontes palestinianas.

Depois de as forças israelitas terem abandonado a parte oriental de Deir el Balah, os corpos de cinco civis foram recuperados desta área por equipas de defesa, informaram fontes palestinianas citadas pela agência EFE, dando conta de intensos bombardeamentos de artilharia durante a madrugada.

Dois outros habitantes de Gaza foram mortos e vários outros ficaram feridos, na sequência do bombardeamento aéreo no bairro de Shujaiya, a leste da cidade de Gaza, no norte, informou ainda a agência palestiniana Wafa.

O Exército israelita também garantiu ter abatido dois homens armados com drones em Rafah, a sul do enclave palestiniano, que se dirigiam para a boca de um túnel.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos, segundo Telavive.

Na sequência do ataque do Hamas, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já provocou mais de 36 mil mortos e uma grave crise humanitária no território, de acordo com as autoridades tuteladas pelo Hamas, grupo classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Israel e União Europeia.