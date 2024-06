Pelo menos 42 mortos em ataque na República Democrática do Congo

Pelo menos 42 pessoas morreram num ataque no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) realizado por rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF), uma milícia com ligações ao Estado Islâmico, confirmou um porta-voz da sociedade civil local este domingo.

"Foi uma situação muito caótica no sábado de manhã quando acordámos. Foi horrível. Corpos com cicatrizes de algemas, outros mortos a tiro e queimados, ainda espalhados pelo chão", disse à agência de notícias EFE Delphin Mupanda, porta-voz da sociedade civil do território de Beni, na província de Kivu do Norte.