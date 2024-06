Ministro israelita demite-se de governo de emergência de Netanyahu

O ministro israelita Benny Gantz demitiu-se, este domingo, do governo de emergência criado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A informação está a ser avançada pela imprensa internacional.

Benny Gantz, recorde-se, era membro do gabinete de guerra israelita. Já tinha ameaçado renunciar no sábado, a menos que o primeiro-ministro abordasse as suas preocupações sobre o fim da guerra e o que se seguiria.

[Notícia atualizada às 19h13 de 9 de junho de 2024]