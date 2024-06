​Mais de 37 mil mortos desde o início da guerra e 247 durante a operação de resgate israelita

O número de mortos na Faixa de Gaza já ultrapassa os 37 mil desde o início da guerra, tendo-se registado, até ao momento, 274 vítimas na operação de resgate israelita, que levou à libertação de quatro reféns.



Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, o número de mortos durante a operação de resgate israelita no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, que permitiu a libertação de quatro reféns, este sábado, subiu para 274.

Com estes números, as vítimas mortais desde o início do conflito sobe para 37.084 em Gaza, acrescenta a mesma fonte.

Além disso, ocorreu num momento chave para as tensões externas e internas em Israel, com a escalada de violência, cada vez mais notória, na fronteira com o Líbano e a pressão sobre o governo para chegar - ou não - a um acordo para a libertação dos restantes reféns com o Hamas, que atormenta o governo de Benjamin Netanyahu.