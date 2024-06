Houthis do Iémen atingem navio de guerra britânico

Os rebeldes houthis do Iémen reivindicaram este domingo um ataque contra um navio de guerra britânico, em represália pelo bombardeamento do exército israelita numa operação de resgate de reféns na Faixa de Gaza.

O porta-voz militar houthi, Yahya Sari, precisou que o ataque ocorreu no Mar Vermelho contra o contratorpedeiro "HMS Diamond", "em resposta ao crime cometido este sábado pelo inimigo sionista no campo de Nuseirat".

O bombardeamento pelo exército israelita no centro de Gaza, no sábado, numa operação de resgate que permitiu recuperar vivas quatro pessoas aprisionadas pelos islamitas do grupo palestiniano Hamas, provocou 280 mortos e quase 700 feridos, segundo as autoridades do enclave.

Sari adiantou ainda que foram concretizados outros dois ataques contra dois cargueiros que navegavam nestas águas, o "Norderney", que foi atingido diretamente, e o "MSC Tavvishi", com bandeira da Libéria.

No entanto, até à data, não há confirmação independente de nenhum destes ataques.

Esta manhã, a empresa britânica de segurança marítima Ambrey anunciou que um navio de carga com a bandeira de Antígua e Barbuda - tal como o "Norderney" - tinha sido atingido no sábado à noite ao largo da costa do Iémen.

O impacto de um projétil provocou um incêndio na proa, mas o cargueiro conseguiu retomar a rota.