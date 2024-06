Europeias. Von der Leyen celebra vitória do PPE e promete "escudo contra os extremos"

A candidata do Partido Popular Europeu (PPE) à Comissão Europeia congratulou-se com a vitória do centro-direita nas eleições europeias que hoje terminam, prometendo trabalhar para um "escudo contra os extremos, da esquerda e da direita" no Parlamento Europeu.

"Hoje é um bom dia para o PPE. Ganhámos as eleições europeias, meus amigos", disse Ursula von der Leyen, numa reação na sede do partido de centro-direita, em Bruxelas, logo após uma primeira estimativa que aponta para uma vitória nas eleições europeias.

"O PPE é o grupo político mais forte do Parlamento Europeu, o PPE tem o maior número de líderes, (...) não é possível formar uma maioria sem o PPE e, em conjunto, vamos construir um escudo contra os extremos, da esquerda e da direita, vamos detê-los", vincou a atual presidente da Comissão Europeia e candidata a um segundo mandato.