Europeias. Primeiro-ministro belga demite-se

O primeiro-ministro da Bélgica irá apresentar a demissão esta segunda-feira, na sequência dos resultados das eleições europeias.

Num dos maiores meios de comunicação social belga, o L'Avenir, Alexander De Croo admitiu a derrota.

"Para nós, foi uma noite particularmente difícil. Perdemos. A partir de amanhã, serei um primeiro-ministro demissionário. Mas os liberais são fortes, voltaremos", prometeu.

Nas redes sociais já se partilham as primeiras imagens do momento, com o primeiro-ministro demissionário visivelmente emocionado.