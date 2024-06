Europeias. Marine Le Pen afirma que está pronta para governar

A dirigente do partido de extrema-direita francês União Nacional Marine Le Pen reivindicou este domingo um resultado histórico nas eleições europeias e aprovou a dissolução do Parlamento francês, anunciada pelo Presidente Emmanuel Macron, manifestando-se pronta para governar.

"Esta eleição histórica mostra que, quando o povo vota, o povo ganha", declarou Le Pen no palco no Pavilhão Chesnay du Roy, leste de Paris, onde o partido se reuniu hoje para acompanhar os resultados do escrutínio, perante o júbilo dos militantes.

Le Pen recordou que, ao aproximar-se dos 32%, este é o melhor resultado de sempre do partido fundado pelo pai, Jean-Marie Le Pen, em 1972 com o nome de Frente Nacional (Front National).