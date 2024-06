Suspeito de atacar primeira-ministra dinamarquesa fica em prisão preventiva

O homem de 39 anos suspeito de ter atacado na sexta-feira a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, não terá agido por motivações políticas e fica em prisão preventiva até 20 de junho.

"A nossa hipótese de trabalho atual é que o incidente não tem motivações políticas", indicou a polícia na rede social X, após o suspeito ter sido ouvido por um juiz que decidiu colocá-lo em prisão preventiva até 20 de junho.

Mette Frederiksen ficou "abalada" e cancelou a sua agenda deste sábado depois de a agressão ter provocado "uma ligeira entorse cervical", indicou o seu gabinete.

A primeira-ministra de 46 anos fez um exame no hospital, segundo um comunicado citado pela AFP.

Por sua vez, o suspeito de 39 anos resmungava e parecia ausente no momento da sua detenção, disse a acusação durante a audiência, segundo os media dinamarqueses.

Parecia estar embriagado, segundo um relatório médico citado pelo procurador. O homem terá agredido com um soco no braço a primeira-ministra, de acordo com a acusação.

A agressão ocorreu numa praça do centro de Copenhaga e duas testemunhas disseram ao diário dinamarquês BT que viram Mette Frederiksen chegar e um homem que vinha na direção oposta empurrá-la com força no ombro, o que a fez cambalear, mas sem cair.