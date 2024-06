Israel resgata quatro reféns com vida em Gaza

Militares israelitas resgataram quatro reféns com vida na Faixa de Gaza, avançaram este sábado as forças armadas.

Os quatro reféns libertados são três homens e uma mulher: Almog Meir Jan, de 21 anos; Andrey Kozlov, de 27; Shlomi Ziv, de 40; e Noa Argamani, de 25 anos.

Encontram-se em "boas condições médicas" e foram agora levados para o hospital para realizarem exames, disseram os militares israelitas.



Os reféns foram resgatados numa operação especial pelas forças israelitas "em dois locais separados no coração de Nuseirat", revelam as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa).

Tinha sido sequestrados por atacantes palestinianos do grupo Hamas no festival de música Nova, a 7 de outubro do ano passado.