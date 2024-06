Guterres envia mensagens de apoio a famílias dos reféns libertados em Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, enviou este sábado mensagens de apoio às famílias dos quatro reféns libertados após uma operação do Exército israelita no campo de refugiados de Nuseirat, centro da Faixa de Gaza.

O balanço desta operação militar implicou a morte de pelo menos 210 palestinianos e mais de 400 feridos, segundo as autoridades de Gaza, controlada pelo movimento islamita de resistência palestiniana Hamas.

Albanese assegurou que a operação israelita em Nuseirat constitui "uma camuflagem humanitária a outro nível" e que Israel "utilizou os reféns para legitimar matar, ferir, mutilar, matar de fome e traumatizar palestinianos em Gaza".

"Israel poderia ter libertado todos os reféns, vivos e intactos, há oito meses, quando se colocou sobre a mesa o primeiro cessar-fogo e a troca de reféns. No entanto, Israel rejeitou-o para prosseguir a destruição de Gaza e dos palestinianos como povo", frisou.

Para além de Argamani e Ziv, os dois outros reféns são Andrey Kozlov e Almog Meir Jan, todos sequestrados durante o festival de música Supernova, um dos principais objetivos dos atentados de 07 de outubro passado.

Segundo o Exército israelita, a libertação ocorreu no decurso de uma operação simultânea contra esconderijos das milícias do Hamas "no coração do acampamento de refugiados" de Nuseirat.

O conflito em curso na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque do grupo islamita Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Desde então, Telavive lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que até ao momento perto de 37.000 mortos e pelo menos 82.000 feridos segundo o Hamas, classificado como "organização terrorista" por Israel, União Europeia e Estados Unidos.

Calcula-se ainda que 10.000 palestinianos permanecem soterrados nos escombros após cerca de oito meses de guerra, que também está a desencadear uma grave crise humanitária.

O conflito causou também quase dois milhões de deslocados, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária, com mais de 1,1 milhões de pessoas numa "situação de fome catastrófica" que está a fazer vítimas - "o número mais elevado alguma vez registado" pela ONU em estudos sobre segurança alimentar no mundo.

Também na Cisjordânia e em Jerusalém leste, ocupados por Israel, pelo menos 510 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas ou por ataques de colonos desde 07 de outubro, para além de cerca de 9.000 detidos desde essa data.