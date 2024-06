Crimes contra crianças. Israel na lista negra na ONU

Esta lista global está incluída num relatório sobre crianças e conflitos armados que António Guterres deverá apresentar ao Conselho de Segurança da ONU, no dia 14 de junho.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, avisa que a decisão "terá consequências nas relações de Israel com a ONU".

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, colocou as forças armadas de Israel na lista global de infratores por cometerem violações contra crianças em 2023.

Os grupos palestinianos Hamas e Jihad Islâmica também vão ser incluídos na lista, disse à agência Reuters uma fonte diplomática sob condição de anonimato.

A lista abrange um total de seis violações: assassinato e mutilação, violência sexual, rapto, recrutamento e utilização de crianças, negação de acesso à ajuda e ataques a escolas e hospitais.

Ainda não se conhecem quais as violações foram atribuídas a Israel, ao Hamas e à Jihad Islâmica.

Pelo menos, 7.797 crianças foram mortas desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há oito meses, de acordo com as Nações Unidas.

No ataque do Hamas contra Israel, de 7 de outubro do ano passado, 38 crianças foram assassinadas por atacantes palestinianos e 42 levadas como reféns, indica o Conselho Nacional de Israel.