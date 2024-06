Foguete da SpaceX sobrevive à reentrada na Terra e cai no Oceano

O lançamento da Starship é a missão experimental mais recente da campanha de desenvolvimento de foguetões da SpaceX, empresa de Elon Musk. Ocorreu esta quinta-feira de manhã na base da empresa, perto de Boca Chica Village, na costa do Golfo do Texas.



Na última tentativa, em março, a nave espacial composta partiu-se quando tentava regressar à Terra. No entanto, desta vez a missão foi cumprida com sucesso. O foguete gigante da SpaceX, conseguiu sobreviver à reentrada na atmosfera terrestre e, tal como planeado, caiu no Oceano Índico durante a sua quarta missão de teste.

A primeira fase do sistema de foguetões separou-se da parte superior da Starship em apenas 3 minutos. Após a separação, Starship acionou os próprios motores e iniciou a sua volta ao globo que durou cerca de 70 minutos até chegar ao oceano.

"Apesar da perda de muitos azulejos e de um flap danificado, a Starship conseguiu uma aterragem suave no oceano!" Publicou nas suas redes sociais o CEO da SpaceX, após a amaragem.



No revestimento do foguetão estão centenas de pequenos azulejos que o protegem contra o calor extremo provocado pela viagem a alta velocidade no regresso à Terra.

Esta nave representa o futuro do negócio do lançamento de satélites e envio de astronautas para o espaço. Deverá ser utilizada pela NASA para a primeira viagem à Lua desde 1972. Viagem que está dependente do desenvolvimento da nave espacial pela Space X, para que seja realizada em 2026 numa corrida com a China, que chegar ao satélite natural da Terra em 2030.

Porém, o desenvolvimento da Starship tem sido mais lento do que Elon Musk planeava. Segundo uma investigação da Reuters, o esforço para construir rapidamente o foguetão, colocou mesmo em risco os trabalhadores da empresa tanto no Texas como na Califórnia.