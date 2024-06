Europeias. Von der Leyen acusa extrema-direita de arruinar Europa no fim da campanha

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou esta sexta-feira os partidos de extrema-direita de tentarem arruinar a Europa, durante o encerramento de campanha da candidata do Partido Popular Europeu a um segundo mandato.

"A Europa de hoje é um grande presente", sublinhou Von der Leyen em Munique, no sul da Alemanha, durante o último comício do seu partido alemão, a CDU-CSU, antes das eleições europeias que estão a decorrer desde quinta-feira e terminam no domingo.

Para Von der Leyen, "a Europa está a ser desafiada como nunca por populistas, extremistas e demagogos", visando partidos de extrema-direita como a AfD na Alemanha e a União Nacional (RN) em França.