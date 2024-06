Biden comunica a Zelensky nova ajuda dos EUA de 225 milhões de dólares

O presidente americano, Joe Biden, comunicou esta sexta-feira ao seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, uma nova ajuda dos Estados Unidos no valor de 225 milhões de dólares.

Durante o encontro, em Paris, Biden garantiu que Washington “não abandonará” a crise no país em guerra com a Rússia e pediu desculpas pelo atraso de meses na ajuda militar americana que permitiu à Rússia avançar no campo de batalha.

Já o número de civis mortos na Ucrânia no mês passado subiu acentuadamente, para 174, o nível mais alto em quase um ano.

Os dados foram revelados pela Missão dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia, numa altura em que os ataques com mísseis russos atingem áreas povoadas ao redor de Kharkiv.

Já em maio o número de vítimas tinha aumentado 31% em relação a abril, tornando-se o maior desde junho de 2023, segundo a missão das Nações Unidas.