Macron promete enviar caças Mirage para a Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quinta-feira a transferência para a Ucrânia de caças franceses Mirage 2000-5 e o lançamento de um programa de formação de soldados ucranianos, para ajudar a Ucrânia "a resistir" à invasão russa.

"A partir de amanhã [sexta-feira], vamos lançar um programa de formação de pilotos e a transferência destes aviões", disse Emmanuel Macron em entrevista à France 2 e TF1, referindo que o objetivo é "formar 4.500 soldados ucranianos (...) equipá-los e formá-los" até ao final do ano, sem a intenção de provocar uma escalada no conflito com a Rússia.

O Presidente francês não especificou o número de aviões de combate franceses que serão enviados para a Ucrânia com esta "nova cooperação", que "permitirá à Ucrânia proteger o seu solo e o seu espaço aéreo".

Questionado sobre o envio de instrutores militares para a Ucrânia, Emmanuel Macron considerou que "não deve haver tabu sobre este assunto", já que "o solo ucraniano é soberano".

"Não se trata de ir treinar na zona de combate, mas quando a Ucrânia enfrenta um desafio, devemos responder como sempre fizemos", defendeu.