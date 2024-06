Boeing coloca astronautas no espaço e faz concorrência à Space-X

O número de empresas privadas a participar na corrida espacial continua a crescer. Desta vez, foi a norte-americana Boeing a colocar astronautas no espaço.

A cápsula Starliner foi lançada esta quarta-feira, pelas 10h52 (hora local) do Cabo Canaveral, na Florida, em direção à Estação Espacial Internacional (EEI), depois de duas tentativas anteriores terem sido adiadas, no início de maio e na passada semana.

A bordo vão os astronautas Butch Willmore, de 61 anos, um piloto de caças e capitão reformado da marinha americana, e Suni Williams, uma piloto de testes da marinha que já esteve ao leme de mais de 30 aeronaves. Juntos, Butch (que é o comandante) e Suni passaram mais de 500 dias no espaço que os levaram à EEI em missões anteriores.

A cápsula partiu acoplada ao foguete Atlas V, construído pela Unites Launch Alliance, uma parceria da Boeing com a Lockheed Martin. Cerca de quatro minutos depois do arranque, o Atlas V libertou-se dos propulsores principais e pouco depois foi a própria cápsula a separar-se por completo do foguete e a seguir viagem pelos seus próprios meios.

O lançamento foi descrito como "perfeito" por Mark Nappi, o responsável da Boeing. Segue-se uma viagem que durará 24 horas até à Estação Espacial, situada a 400 quilómetros da Terra.

A aceleração da corrida espacial

Um dos objetivos da missão da Boeing é cumprir os requisitos necessários à obtenção de uma certificação da NASA, que permitirá a realização regular de voos tripulados às camadas mais baixas da órbita terrestre.

O projeto (que a própria NASA está a financiar) pretende competir com a Space X que assegura, desde 2020, o transporte das tripulações de astronautas entre a Terra e a EEI. Uma concorrência que é do interesse da própria NASA, que nas condições atuais, está inteiramente dependente da empresa de Elon Musk.

A Boeing e a Space X partem também na frente para fornecer à NASA cápsulas reutilizáveis para viagens à Lua, no âmbito do programa Artemis. Musk reagiu com cavalheirismo no X ao feita da Boeing. “Parabéns pelo lançamento bem-sucedido”, escreveu.