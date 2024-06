Biden assegura que Ocidente vai continuar a apoiar Kiev

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu esta quinta-feira continuar a defender a Ucrânia para evitar que o país caia perante a opressão russa e avisou que "a democracia está mais ameaçada do que nunca".

"Não podemos curvar-nos aos ditadores. É simplesmente impensável", afirmou Biden, num discurso no cemitério norte-americano de Colleville-sur-Mer, durante as cerimónias comemorativas do 80.º aniversário do desembarque da Normandia (França), conhecido como o "Dia D", momento que foi decisivo para o curso da II Guerra Mundial na Europa e para a vitória dos aliados contra o regime alemão nazi.

"Se o fizéssemos, estaríamos a esquecer o que aconteceu aqui nestas praias sagradas", prosseguiu o líder norte-americano, assegurando que os aliados ocidentais "não vão desistir" da defesa da Ucrânia e nem vão permitir que a Rússia ameace mais a Europa.

E acrescentou: "Estaremos dispostos a enfrentar a tirania, a defender a democracia e a liberdade? A resposta só pode ser sim".