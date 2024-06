Ataque israelita a escola da ONU em Gaza faz 32 mortos

Trinta e duas pessoas morreram num ataque aéreo contra uma escola da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) em Gaza, revelou o Hamas, tendo o exército israelita confirmado o ataque contra "uma base" do movimento islamita.

"Os aviões de guerra do exército (...) efetuaram um ataque preciso contra uma base do Hamas no interior de uma escola da UNRWA na região de Nusseirat" esta madrugada, declarou o exército israelita em comunicado, referindo que "vários terroristas foram mortos".

"Os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, pertencentes às forças de Nukhba, que participaram no ataque mortal às comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, operavam no complexo. Os terroristas dirigiam a campanha de terror a partir da zona da escola, explorando-a e utilizando-a como abrigo", acrescentou o exército israelita.

O gabinete de imprensa do Hamas anunciou que 27 pessoas foram mortas e muitas ficaram feridas no ataque ao campo de Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza.

"Um número considerável de mártires e de feridos continua a afluir ao hospital dos Mártires de Al-Aqsa", situado na cidade de Deir al-Balah, perto de Nusseirat, declarou o gabinete de imprensa do Hamas, acusando o exército israelita de ter cometido um "massacre horrível".

Ao início da noite, o hospital tinha comunicado a "avaria de um dos seus geradores elétricos", o que podia complicar o tratamento dos doentes vulneráveis e provocar "uma catástrofe humanitária".

Antes deste ataque, o hospital já tinha recebido "pelo menos 70 mortos e mais de 300 feridos, na sua maioria mulheres e crianças, na sequência dos ataques israelitas nas zonas centrais da Faixa de Gaza", de acordo com os Médicos Sem Fronteiras, numa mensagem escrita na rede social X (antigo Twitter).



[notícia atualizada às 6h50 com número de 32 mortos]