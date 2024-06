Príncipe William fala sobre recuperação de Kate Middleton em evento do Dia D

O Príncipe William falou com um veterano de guerra sobre a recuperação da Princesa de Gales, durante um encontro com veteranos do Dia D, na comemoração do 80.º aniversário do desembarque das tropas aliadas na Normandia.

O Príncipe de Gales esteve em Portsmouth com figuras políticas e veteranos do Reino Unido para assinalar a data e o pai, o Rei Carlos III, discursaram no evento e falaram com alguns dos veteranos.

Nas imagens captadas e divulgadas nas redes sociais, vê-se a troca de palavras entre William e um dos veteranos que terá perguntado por Kate, que não esteve presente nas comemorações já que se encontra a realizar um tratamento de quimioterapia. A interpretação que tem sido feita é que William terá respondido: “Sim, ela está a melhorar. Ela adoraria ter estado aqui hoje.”

"Estava a lembrar a todos que a avó dela serviu em Bletchley, por isso ela teria muito em comum com algumas das outras senhoras aqui presentes que serviram em Bletchley mas nunca falaram sobre isso", disse o príncipe. A avó paterna de Kate, Valerie Glassborow, trabalhou no centro de decifração de códigos da Segunda Guerra Mundial.