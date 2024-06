A lancha LAC RETBA intercetou um barco "envolvido em migração irregular, a 60 quilómetros da costa de Dacar", a capital do país, informou a marinha senegalesa através da sua conta na rede social X, no final do dia de segunda-feira.





"A embarcação, proveniente da Gâmbia, tinha 219 migrantes a bordo, incluindo 25 menores e 27 mulheres, todos desembarcados em Dacar e entregues aos serviços competentes", acrescentou a marinha, sem fornecer mais pormenores.





Embora as autoridades não tenham especificado o destino da embarcação, o Senegal é um país de trânsito e de origem de migrantes que chegam irregularmente às Ilhas Canárias espanholas.





Pelo menos 24 migrantes que partiam do Senegal em direção a Espanha morreram em 28 de fevereiro último, depois de a embarcação em que viajavam ter adornado ao largo da costa de Saint-Louis, no noroeste do país.





A rota migratória entre a costa africana e as ilhas espanholas é considerada uma das mais perigosas do mundo, com uma taxa de mortalidade nos últimos anos de uma vítima por cada vinte sobreviventes, o dobro da registada no Mar Mediterrâneo.