Lusodescendente vota extrema-direita em França. "Estou cheio de pagar impostos para nada"

Daniel é filho de emigrantes portugueses em França e está decidido a votar no partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella, nas eleições europeias do próximo domingo. “Uma pessoa trabalha toda a vida para agora ter um ordenado mínimo? Não vale a pena. Os novos estrangeiros estão a rebentar com a economia toda”, afirma o lusodescendente.



Aos 28 anos, Jordan Bardella lidera, com larga vantagem, as sondagens em França, para as eleições europeias. É uma folga de quase 15 pontos percentuais, tanto para os socialistas como para o partido do Presidente Macron.

Se esta intenção de voto se confirmar nas urnas, o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, com Bardella ao leme, poderá contar com o apoio de um em cada três eleitores franceses. E um desses eleitores é o lusodescendente que a Renascença conheceu num autocarro, à entrada de Paris.