Biden restringe drasticamente pedidos de asilo do México

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta terça-feira uma ordem executiva para restringir drasticamente os pedidos de asilo na fronteira com o México, numa das medidas de imigração mais restritivas do seu mandato.

Esta decisão permitirá às autoridades norte-americanas deportar aqueles que não cumpram as rigorosas normas de asilo quando o número de 2.500 detenções diárias na fronteira for ultrapassado durante uma média de sete dias.

O despacho entrará em vigor ainda hoje, porque esse número de 2.500 detenções já está a ser ultrapassado, com uma média de 4.200 detenções diárias ocorridas em abril, o último número oficial disponível.

O democrata Joe Biden aperta as regras de acolhimento de imigrantes, um dos temas da campanha eleitoral para as presidenciais de 5 de novembro, em que vai defrontar o republicano Donald Trump.

As novas restrições aos pedidos de asilo não são permanentes. Serão suspensas quando o número de detenções diárias ficar abaixo de 1.500, explicaram fontes da Administração Biden, citadas pela agência Reuters.

As novas medidas "vão agravar significativamente as consequências para quem atravessar a fronteira sul de forma ilegal", adiantaram as medidas fontes.

Antes do anúncio das novas regras, a campanha de Donald Trump divulgou um comunicado a criticar a Administração Biden, pelos números elevados de imigração ilegal e a alertar que a exceção para menores desacompanhados vai incentivar o tráfico de crianças.