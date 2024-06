Reino Unido. Líder do Labour procura tranquilizar eleitores sobre defesa com promessa de dissuasão nuclear

O líder da oposição britânica, Keir Starmer, vai prometer na segunda-feira assegurar a dissuasão nuclear do país, tentando tranquilizar os eleitores, antes das eleições marcadas para 4 de julho, de que a nação estaria segura nas mãos de um governo liderado pelos trabalhistas.

Descrevendo o Partido Trabalhista como o "partido da segurança nacional", Starmer centrará a sua campanha na defesa, vista como um ponto fraco para o principal partido da oposição britânica sob o seu antecessor, Jeremy Corbyn, um defensor de longa data do desarmamento nuclear.

Com os conflitos na Ucrânia e em Gaza, a defesa está no centro das atenções antes das eleições de 4 de julho, com o primeiro-ministro Rishi Sunak a afirmar no mês passado que apenas o seu Partido Conservador poderia manter os eleitores seguros num mundo cada vez mais perigoso.

"A segurança nacional estará sempre em primeiro lugar no novo Partido Trabalhista que lidero. Manter o nosso país seguro é a base da estabilidade que o povo britânico espera, com razão, do seu governo", disse Starmer num comunicado.

"A minha mensagem para eles é clara: o Labour mudou. Não é mais um partido do protesto, o Labour é o partido da segurança nacional."

Keir Starmer vai assumir um compromisso com o chamado “bloqueio triplo de dissuasão nuclear” – construindo quatro novos submarinos nucleares, mantendo uma dissuasão contínua no mar e todas as atualizações necessárias para os submarinos.

Embora o Partido Trabalhista esteja muito à frente nas sondagens, os responsáveis do partido consideram que ainda precisam de convencer milhares de eleitores indecisos a apoiar o que Starmer chama repetidamente de “partido mudado”, em que se possa confiar na defesa, na saúde e no combate à imigração.

Os Conservadores, no Governo desde 2010, acreditam ter uma proposta mais forte na defesa, com o compromisso de aumentar os gastos com defesa para 2,5% do PIB por ano até 2030 – uma meta que os Trabalhistas dizem querer igualar, mas apenas quando “os recursos o permitirem”.