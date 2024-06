Nova presidente do México felicitada pela comunidade internacional

A comunidade internacional felicitou esta segunda-feira Claudia Sheinbaum por se tornar a primeira mulher Presidente do México após as eleições de domingo, enviando-lhe votos de boa sorte e ao seu Governo.

Claudia Sheinbaum obteve no domingo entre 58,3% e 60,7% dos votos, segundo a contagem provisória do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

De acordo com esses dados, terá ficado cerca de 30 pontos à frente da sua maior rival, a candidata opositora Xóchitl Gálvez, que obteve entre 26,6% e 28,6%, enquanto Jorge Álvarez Máynez, o outro candidato presidencial, obteve entre 9,9% e 10,8%.

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, liderado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, felicitou Sheinbaum pela vitória e, "acima de tudo, as mulheres por essa conquista".

"Parabéns ao povo mexicano pela importante vitória de Claudia Sheinbaum, a primeira mulher Presidente do México!", declarou a líder do PT, deputada Gleisi Hoffmann, nas redes sociais.

Da mesma forma, Hoffmann referiu-se ao Movimento de Regeneração Nacional (Morena), que também obteve um forte resultado nas eleições legislativas, como um partido "irmão do PT".

O Governo de Cuba comemorou a "eleição histórica" da candidata de centro-esquerda. O Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, destacou nas redes sociais que Sheinbaum é a primeira mulher tornar-se Presidente do México e defendeu a continuação do fortalecimento das relações bilaterais.

"Conte com a disposição cubana para continuar a fortalecer a carinhosa fraternidade que une os nossos povos", afirmou Díaz-Canel.

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, considerou a eleição de Sheinbaum um triunfo para o México e comprometeu-se a trabalhar em conjunto com a nova chefe de Estado por uma América Latina unida.

"O México elegeu uma progressista como a primeira Presidente da sua história. É um triunfo para o povo mexicano e para a sua democracia", declarou Petro na rede social X.

Também esta segunda-feira, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, enviou as suas felicitações a Claudia Sheinbaum.

"Conte com a OEA para trabalhar em conjunto e pela justiça social dos nossos povos na agenda da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento integral e da segurança", afirmou Almagro na rede social X.

O Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, também enviou as suas felicitações a Sheinbaum, a quem desejou sucesso na sua gestão.

"Trabalharemos para fortalecer ainda mais os laços entre nossos países", disse Lacalle Pou numa mensagem publicada nas suas redes sociais.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, felicitou Claudia Sheinbaum esta segunda-feira na rede social X, apontando a "extraordinária demonstração de civilidade e democracia" durante o dia das eleições.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, destacou que, pela primeira vez na sua história, o país americano terá uma mulher como Presidente.

"Em boa hora, Claudia Sheinbaum, a sua eleição. Pela primeira vez na sua história, o México terá uma mulher à frente da Presidência", escreveu Sánchez numa mensagem na rede social X, comprometendo-se "a trabalhar para fortalecer as relações entre Espanha e México".

A Ministra dos Negócios Estrangeiros belga, Hadja Lahbib, cujo país ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), felicitou Sheinbaum "por fazer história como a primeira mulher Presidente do México".

"A sua eleição marca um marco importante para o país e inspira as gerações vindouras. Desejo-lhe o melhor!", acrescentou Lahbib.

"Vamos querer trabalhar com muito prazer e em estreita colaboração com o próximo Governo", afirmou o porta-voz do Executivo alemão, Steffen Hebestreit, numa primeira reação do Governo da Alemanha.

Fora da comunidade europeia, a Rússia felicitou Claudia Sheinbaum pela sua "vitória impressionante" e espera continuar o "diálogo frutífero" entre os dois países durante o seu mandato.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Ryabkov, observou que os dois Estados cooperam há algum tempo.

"Esperamos que sob a nova liderança no México, as nossas relações tenham um maior desenvolvimento, um novo impulso", afirmou.