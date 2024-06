Dezoito detidos na Polónia por suspeita de atividades hostis

O ministro do Interior da Polónia informou esta segunda-feira que 18 pessoas foram detidas por estarem alegadamente envolvidas em atividades hostis ou no desenvolvimento de planos de sabotagem em nome da Rússia e da Bielorrússia, entre eles planos para assassinar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

As detenções aconteceram desde dezembro. Tomasz Siemoniak diz que dez suspeitos estavam diretamente envolvidos nos planos várias formas de sabotagem em toda a Polónia.

Incêndios e tentativas de fogo posto recentes foram associados pelas autoridades polacas a agentes patrocinados pela Rússia. Segundo a Agência de Segurança Interna, nos últimos meses foram detidos cidadãos polacos, bielorrussos e ucranianos.

Segundo os procuradores polacos, em abril foi detido um cidadão polaco por estar disposto a espiar para os serviços secretos militares russos, num alegado plano de assassinar Zelensky.

O objetivo era estabelecer contacto com russos que estivessem diretamente na guerra na Ucrânia com o objetivo de obter informações detalhadas sobre o aeroporto estratégico de Rzeszow-Jasionka, perto da fronteira com a Ucrânia.

Os atos de sabotagem fariam parte de um plano que incluía ciberataques, levando migrantes da Bielorrússia a atravessar para a Polónia e ameaçando a segurança do país que vem a apoiar a Ucrânia na luta contra a invasão da Rússia, afirma Tomasz Siemoniak.

O ministro do Interior acrescenta: "não temos dúvidas de que, a pedido de um país estrangeiro - a Rússia -, há algumas pessoas que estão prontas a ameaçar a vida, a saúde e os bens dos cidadãos polacos".