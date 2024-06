Democratas liberais fazem "photobomb" a ​Rishi Sunak em barco de campanha

A vice-líder do Partido Liberal Democrata, Daisy Cooper, fez "photobombing" ao primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, durante uma ação de campanha.



O primeiro-ministro encontrava-se a visitar um clube de remo, e falava com remadores em Oxfordshire, enquanto Daisy Cooper e um grupo de militantes do 'Lib Dem' passaram na água, nas costas de Sunak, com cartazes de apelo ao voto em forma de diamante laranja.

"Este é apenas mais um pequeno barco com que Rishi Sunak não consegue lidar", disse fonte do partido liberal democrata.